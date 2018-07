Francesa vence o Miss Universo

Iris Mittenaere afirmou que ficou surpresa com sua vitória Foto: Bullit Marquez/ Ap

A francesa Iris Mittenaere foi coroada Miss Universo na noite deste domingo, 29, em Manila, nas Filipinas. Ela é a segunda francesa a receber o título e devolve para a Europa a coroa após 27 anos. A última francesa a usar a tiara foi Christiane Martel, em 1953, há 64 anos.

Leia também: Raissa Santana usará vestido com 36 mil cristais no Miss Universo

"Estou muito orgulhosa de vestir essa coroa para a Europa", disse a vencedora. A norueguesa Grudt Mona foi a última europeia a conquistar o título, em 1990. Iris espera que sua vitória sirva para despertar mais interesse no concurso de beleza universal, tanto na França como em outros países do antigo continente.

Veja as melhores fotos do Miss Universo:

A modelo eleita na 65ª edição do concurso tem 1,73 metro de altura e é estudante de odontologia. Mittenaere afirmou que sua vitória "foi uma grande surpresa" e não esperava sequer ficar entre as seis finalistas.

Durante a rodada de perguntas, ela foi questionada a respeito de sua posição sobre o acolhimento de refugiados e respondeu que respeita os diferentes pontos de vista e a soberania nacional de cada país, embora acredite na política de portas abertas em nome da diversidade e da globalização. "Era uma pergunta difícil. Temos pessoas a favor e contra (ao acolhimento de refugiados na França). Eu não queria escolher, queria representar todos eles."

A nova Miss Universo disse que usará seu reinado de um ano para viajar a diferentes países que tenham trabalhos de caridade no campo da educação. "Eu quero que todas as crianças tenham acesso à educação, e, especialmente, as mulheres jovens", afirmou.

A brasileira Raissa Santana ficou no top 13 do concurso de beleza.

Com informações de agências