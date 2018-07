Fotógrafo Jairo Goldflus lança livro com imagens de famosas nuas

A modelo e apresentadora Fiorella Mattheis posa para o fotógrafo Jairo Goldflus Foto: Jairo Goldflus

Para entender o conceito do livro "Privado", lançado na segunda, 6, na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi, em São Paulo, é preciso conhecer o passado do fotógrafo Jairo Goldflus. Com quase três décadas de carreira, ele já fotografou famosos para as revistas mais importantes do País e para grandes campanhas publicitárias. Dois anos atrás, reuniu boa parte das imagens de seu acervo no livro "Público", com retratos de Gisele Bündchen, Pelé e Luiza Brunet, entre outros. Todo mundo estava vestido - e muito bem vestido, por sinal.

Desta vez, ele preferiu despir seus personagens e eliminar também os excessos de uma sessão de fotos de moda. Em "Privado", há imagens de 60 mulheres - modelos, atrizes, apresentadoras de televisão - retratadas em um ambiente intimista, em que apenas ele, o maquiador e a fotografada estavam no estúdio. Todas sem nenhuma peça de roupa. "A moda está muito chata", diz o fotógrafo. "As imagens ficaram muito parecidas, pois tem muita gente dando palpite nos bastidores." Na opinião dele, a presença de stylists, videomakers e assistentes acaba com a intimidade necessária para um clique com personalidade.

"Sinto que as fotos hoje em dia estão perdendo personalidade, direção e naturalidade", afirma. "Antes, você via uma imagem em uma revista e sabia apontar quem era o autor. Agora isso é difícil." Os ensaios presentes no livro foram realizados ao longo de oito meses. Modelos como Carol Trentini e Renata Kuerten, e atrizes como Thaila Ayala e Fiorella Matheis se despiram para as lentes de Goldflus. O livro tem direção de arte de Edu Hirama e textos de Helio Hara.