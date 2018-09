Fotógrafo ex de Kate Moss publica livro com retratos íntimos da modelo

A mais nova publicação dedicada a Kate Moss, 'Kate by Mario Sorrenti' traz retratos íntimos do início da carreira da modelo Foto: Cortesia editora Phaidon

Ícone fashion, musa de designers como Alexander McQueen e um dos principais rostos da moda dos anos 90 (e da estética heroin chic), a top britânica Kate Moss acaba de ganhar uma nova publicação dedicada a ela. Batizada Kate by Mario Sorrenti (Kate por Mario Sorrenti), tem como principal destaque uma série de 50 imagens íntimas e inéditas realizadas pelo fotógrafo italiano que era seu namorado no começo daquela década.

O casal se conheceu durante um trabalho em Londres. Se apaixonaram e passaram cerca de dois anos viajando e fotografando juntos. Kate ainda não havia estourado na moda e no mundo, coisa que viria a acontecer anos depois ao estrelar a campanha mundial do perfume Obsession, da Calvin Klein.

O principal diferencial da publicação é trazer 50 imagens inéditas e íntimas da modelo, que à época namorava o autor das imagens Foto: Mario Sorrenti/ Cortesia editora Phaidon

No livro, ela surge desglamourizada, nua na cama entre véus e travesseiros, dormindo desprevinida, sem posar, e usando um pequeno bustiê com os cabelos levemente bagunçados. Editado pela Phaidon, Kate by Mario Sorrenti tem 120 páginas e está à venda por 100 dólares (cerca de R$ 412).