Fotógrafo Bruce Weber é acusado de assédio sexual

Bruce Weber está sendo processado por abusar de Jason Boyce em 2014, quando ele tinha 68 anos, e o modelo, 26 Foto: REUTERS/Neil Hall

Após a onda de denúncia de denúncias em Hollywood, alguns casos da indústria da moda também vieram à tona nos últimos meses, como o comunicado da Condé Nast que dizia que Terry Richardson não iria mais trabalhar para as publicações da editora, e a modelo Cameron Russell postando denúncias anônimas em seu perfil no Instagram. O caso mais recente envolve o fotógrafo Bruce Weber e o modelo Jason Boyce.

No processo, que foi divulgado pela revista NY Post, Boyce conta que, há três anos, foi fazer uma sessão de fotos com Weber e, ao chegar ao local, o fotógrafo rapidamente fechou a porta para o estúdio. Na época, Jason tinha 26 anos e Bruce Weber, 68. O fotógrafo pediu para que Boyce tirasse sua blusa e calças, apesar de ser comum os modelos serem avisados com antecedência se precisarão tirar fotos nus.

O modelo obedeceu, lembrando que seu agente havia dito para que se esforçasse para ir bem nas fotos, já que Weber é influente na indústria. O fotógrafo ainda teria pedido para Boyce colocar as mãos em suas próprias genitálias e colocou seu dedo na boca do modelo, de acordo com o processo. “Senhor Boyce ficou com medo de pensar numa carreira como modelo em uma indústria na qual o Senhor Weber é considerado por muitos um fotógrafo top”, diz a ação judicial. “Ele desenvolveu depressão, ansiedade e altos níveis de estresse”.