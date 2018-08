Fotógrafo alemão lança livro com '23 das mais belas modelos do mundo' nuas

Raica Oliveira têm 33 anos e nasceu em Niterói Foto: Stefan Imielski/Divulgação

A receita do livro Nude In Nature, do fotógrafo alemão é simples: tops de vários países, como Rússia, Alemanha, África do Sul e Finlândia, foram clicadas nuas em locações paradisíacas nas ilhas de Chipre, Maiorca, Ibiza e Cidade do Cabo.

Entre as "23 das mais belas modelos do mundo", como diz a própria publicação, está a carioca de 33 anos, Raica de Oliveira, escolhida para estampar a capa do livro.

Stefan Imielski é um fotógrafo de moda que, antes de assumir o posto atrás das camêras, trabalhou dez anos como modelo e já clicou as modelos Ana Beatriz Barros, Isabeli Fontana e Bar Refaeli.

O livro Nude In Nature custa 120 euros e está à venda na Amazon.