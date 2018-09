Fotógrafa de moda ganha exposição inédita em São Paulo

Ellen ficou conhecida por suas fotos coloridas e divertidas Foto: Ellen von Unwerth/ Galeria Mario Cohen/ Divulgação

Por causa de sua estética sensual e divertida, a alemã Ellen von Unwerth é uma das principais fotógrafas de moda da atualidade. Ela começou sua carreira no universo fashion como modelo ao ser descoberta por John Casablancas, empresário norte-americano fundador da Elite Models, mas o sucesso veio quando tomou o lugar atrás das câmeras - seu primeiro trabalho reconhecido nesta indústria foi com Claudia Schiffer para a marca Guess.

Nos anos 1990, Ellen foi na contramão da estética grunge, que valorizava mulheres extremamente magras, sérias e até com aspecto doente, fazendo retratos coloridos, divertidos e sensuais, mas sem objetificar suas modelos, as retratando como mulheres fortes e, segundo ela mesma, com um olhar naturalmente feminista.

Gisele Bündchen na ilha de Saint Tropez em 2004 Foto: Ellen von Unwerth/ Galeria Mario Cohen/ Divulgação

Agora, pela primeira vez, a obra da alemã ganha uma exposição própria no Brasil, batizada de Divas, na Galeria Mario Cohen, em São Paulo, com apoio da grife Loungerie. Os curadores Nadine Barth e Mario Cohen selecionaram 30 fotografias marcantes de sua carreira, muitas delas retiradas de seu último livro Baviera, publicado pela editora Taschen em 2017 - entre as modelos retratadas estão Kate Moss, Naomi Campbell e as brasileiras Gisele Bündchen e Alessandra Ambrósio.

“Quando Ellen fotografa uma mulher, temos de fato algo próximo a uma deusa, porque elas existem por méritos próprios, são autoconfiantes e seduzem de maneira cativante. São divas conscientes de seu fascínio, seja em grandes aparições ou despretensiosas em atitudes triviais, como no ato de abrir a porta da geladeira”, conta Nadine.

A exposição Divas fica em cartaz entre os dias 9 e 20 de março na Galeria Mario Cohen, em São Paulo, de segunda a sábado, com entrada franca.