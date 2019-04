Foreo promove curso de maquiagem gratuito com Vanessa Rozan

Maquaidora Vanessa Rozan na abertura da exposição 'Além do Infinito' em janeiro Foto: Iara Morselli/ Estadão

Quem trabalha na área de beleza ou apenas é apaixonado por cosméticos sabe que a maquiadora Vanessa Rozan é uma referência. E, muito provavelmente, vai ficar interessado em fazer um curso gratuito com a profissional em sua escola, o Liceu da Maquiagem. O workshop Pele Perfeita, vai ocorrer em 29 de abril e será promovido pela empresa sueca Foreo que é especializada em dispositivos eletrônicos de bem-estar.

As inscrições começam nesta sexta-feira, 19, às 0h, e devem ser feitas neste link. São 30 vagas e haverá uma lista de espera, caso ocorra desistências.

Durante quatro horas de curso, a maquiadora vai ensinar técnicas e dicas para produzir a pele e dois tipos de maquiagem; uma com efeito mate e outra com acabamento iluminado. Vanessa Rozan já atuou em semanas de moda no Brasil, Paris, Nova Iorque e Milão. Também é maquiadora oficial do programa Esquadrão da Moda, transmitido pelo SBT

Os alunos vão receber certificado, materiais usados durante a aula e um kit de produtos Foreo.

O workshop também será transmitido ao vivo pelo Instagram da Foreo.

Serviço: Workshop FOREO Pele Perfeita com Vanessa Rozan

Gratuito

Data: 29 de abril

Horário: das 14h às 18h

Local: Liceu de Maquiagem - Rua Tinhorão, 102 - Higienópolis - São Paulo

Abertura das inscrições: sexta-feira, 19

Link para se inscrever: Workshop FOREO Pele Perfeita