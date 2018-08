Fofura pura: C&A lança coleção infantil assinada por Fábula e Bento

A nova colaboração da C&A, agora com as marcas Fábula e Bento, para recém-nascidos e crianças de até 12 anos Foto: Erika Verginelli/Divulgação C&A

Peixinhos, flamingos cor-de-rosa, onças pintadas, corais e mergulhadoras numa profusão pra lá de animada de cores e estampas dão o tom da mais nova colaboração da C&A. Criada em parceria com as linhas infantis da Farm, a Fábula e a Bento, ela desembarca em 40 lojas da rede e no e-commerce cea.com.br a partir de 18 de setembro.

Looks da nova coleção da C&A, criada em parceria com as marcas infantis Fábula e Bento, do mesmo grupo da Farm Foto: Erika Verginelli/Divulgação C&A

São três eixos principais os da coleção. Para os recém-nascidos, há babadores, bodies, macacões, conjuntinhos, roupas de banho e calçados com motivos do fundo do mar. As roupas para crianças de um a cinco anos trazem estampas de flores e plantas, enquanto a floresta e sua fauna dão um toque divertido as peças para crianças de 6 a 12 anos.

Os looks de com estampas animais, inspirados na fauna das florestas, para crianças de 6 a 12 anos Foto: Erika Verginelli/Divulgação C&A

Além de calças, camisetas, shorts, maiôs, biquínis, jaquetas, bermudas, vestidos, jardineiras, macaquinhos etc., a coleção conta com mochilas, bonés, sandálias e tênis. Os preços variam de R$ 19 (babadores) a R$ 199,99 (alguns vestidos e calçados).

A colaboração com as marcas Fábula e Bento é uma das muitas que a gigante do varejo vem promovendo, com coleções assinadas por Roberto Cavalli, Stella McCartney, Lab, Blue Man, Lenny Niemeyer, Água de Coco e Cia. Marítima oferecidas a preços mais acessíveis.