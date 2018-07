Fluvia Lacerda conta sobre novo livro: ‘Todo o mundo vai te fazer sentir inadequada'

Modelo Fluvia Lacerda lança livro contando sua trajetória Foto: Companhia das Letras/ Divulgação

Fluvia Lacerda é um verdadeiro marco na moda brasileira. A modelo, que já foi considerada a Gisele Bündchen do mercado plus size, tem grandes marcos em sua carreira, como cliques para a Vogue Itália e também o título de primeira modelo curvy a posar para a Playboy Brasil. Agora, a sua mais nova empreitada é um livro, que será lançado no mês que vem.

Em entrevista para o E+, durante o evento Fashion Meeting, a top revelou que escrever um livro já estava em seus planos havia alguns anos: ““Esse namoro é antigo”. E foi em 2017 que ele se concretizou. “O livro é uma autobiografia, usada como um trampolim para falar de assuntos como autoaceitação, autoestima e forma com a qual eu lido com preconceito”, conta.

Fluvia divide que, desde sua adolescência, tem uma boa relação com o seu corpo: “Eu nunca consegui entender e absorver esse tipo de ideia de que eu preciso me odiar”. Por isso, para a modelo, é muito difícil entender o porquê de tantas mulheres não gostarem de si mesmas. “Foge à minha compreensão questionar o nosso relacionamento com o nosso corpo. Ele deveria ser positivo, e nada menos do que isso”, afirma.

“Eu vivi muitos momento que percebi a fragilidade da vida, e isso traz uma perspectiva completamente diferente em relação a suas prioridades”, explica Fluvia. “Gostaria que as mulheres tivessem essa mesma forma de pensar”. Porém, o seu positivismo não a deixa imune dos comentários negativos: “Todo mundo vai te fazer sentir inadequada de um jeito ou de outro, cabe à gente reformatar isso”.

Além do livro, outro grande plano em seu futuro é a sua série, que irá ao ar pela emissora E! Entreteniment. Com estreia prevista para abril de 2018, o programa irá mostrar a sua estreia na SPFW, que aconteceu na última temporada, durante o desfile de Ronaldo Fraga.