Florença abre o Firenze Hometown of Fashion com grandes eventos

O tenor Andrea Bocelli cantou para a plateia fashionista. Foto: Divulgação

Florença está em festa. Foi dada a largada para a comemoração dos 60 anos do Firenze Hometown of Fashion, evento que celebra a cidade como a capital da moda italiana, e junto com o aniversário, a 86ª edição do Pitti UOMO, feira que acontece a cada seis meses e que apresenta ao mercado internacional o que de mais novo há na moda masculina.

Na noite de segunda-feira, 16, o belo edifício da Opera di Firenze recebeu um espetáculo do tenor Andrea Bocelli e orquestra abrindo o evento com uma demonstração grandiosa da cultura italiana. Antes disso, quem esperava pelo show do artista no térreo do teatro pode conferir a exposição 'The costumes of Sartoria Tirelli', que também tem motivos para comemorar: 50 anos da fundação da grife por Umberto Tirelli, reconhecida por produzir peças para filmes e óperas. Envoltos em uma redoma de vidro, as peças foram criadas para serem usadas em cima do palco ou atrás da câmera.

Figurinos de filmes como Anna Karenina e Casanova em exposição da Sartoria Tirelli. Foto: Divulgação

O reconhecimento é tanto que os looks já foram indicados 22 vezes ao Oscar. Levaram 15. Tirelli tem uma coleção de mais de 15 mil peças originais e cerca de 170 mil trajes feitos para filmes e ópera. Em 1986 doou cerca de 300 dessas peças para a Galleria del Costume no Palazzo Pitti.

Entre os vestidos que compõem a mostra há um longo branco de noite em cetim totalmente forrado com mangas em tule de algodão e bordado com madrepérolas usado na opera La Traviata, de 1981. Outro que chama a atenção é um vestido de cauda longa usado por Monica Belluci no filme 'Os irmãos Grimm'. As mangas são de veludo vermelho brilhante e a coroa de pérolas, com uma estrutura interna de metal.

O traje de Anna Karenina também é destaque, assim como o terno, colete, a calça e todos os babados que as mangas e a gola ganham no traje usado por Donald Sutherland em Casanova, filme do diretor italiano Federico Fellini.

Até o dia 20, o centro de Florença tem uma série de eventos programados, performances, instalações ao vivo, noites musicais, exposições, a iluminação da Ponte Vecchio, por exemplo, lugar símbolo da cidade. Além disso, Salvatore Ferragamo, Gucci, Emilio Pucci e Ermanno Scervino, quatro nomes fortes do universo fashion, e que nasceram em Florença, prestam homenagem à cidade com shows e eventos.