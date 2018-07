Fiorella Mattheis vende o seu vestido de noiva por 14 mil reais

Fiorella escolheu uma peça da marca brasileira Martu para o seu casamento Foto: Enjoei/ Divulgação

Após dois anos do fim de seu relacionamento, Fiorella Mattheis está vendendo o seu vestido de noiva. A peça foi usada em seu casamento com o judoca Flávio Canto, em 2013. O vestido é da marca brasileira Martu e possui tule bordado e miçangas, além de uma modelagem estilo sereia. No anúncio, a atriz ainda avisa que existem algumas manchas no forro da roupa.

Ela está cobrando 14 mil reais pelo vestido, que está disponível em seu perfil do Enjoei. É possível conferir as medidas e até mesmo fazer outras perguntas para a atriz pelo site. Quase 180 peças de Fiorella também estão à venda, como biquínis, calças, calçados e acessórios. Os preços vão de 55 até 3000 reais e são entregues pelos Correios.