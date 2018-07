Fiorella Mattheis conta que o cabelo rosa já mudou sua rotina

A atriz Fiorella Mattheis no lançamento da coleção Bobstore Edition Foto: Ale Virgílio/ Bobstore

Fiorella Mattheis fez a primeira aparição pública nesta terça-feira, 28, após pintar os cabelos de rosa para interpretar a stripper Mika no seriado ‘Rua Augusta’, que está sendo produzido pela O2 Filmes para o canal de televisão à cabo TNT. A atriz foi à festa de lançamento da coleção Bobstore Edition, na loja da marca na Rua Oscar Freire, em São Paulo.

A transformação no visual ocorreu para a personagem Mika, no entanto Mattheis diz que os fios pink também combinam com o seu estilo pessoal que é mais rock n' roll.

Durante o evento, a atriz contou que a mudança nos fios já mudou sua vida e vem influenciando suas escolhas de estilo. "Com o cabelo rosa, eu ainda não consegui usar outra coisa a não ser preto e branco Acho que daqui a pouco vou conseguir usar um azul clarinho, mas nada que tenha muita informação, muito detalhe", revelou Fiorella.

As escolhas mais simples também estão na maquiagem agora. Ela afirmou que apenas prepara a pele e aplica máscara para os cílios.

Para a mudança nos fios, a atriz ficou 12 horas em um salão de beleza aos cuidados do cabeleireiro Marcos Padilha.

A nova coleção Bobstore Edition, que foi lançada nesta terça-feira, 28, trará duas vezes por ano as principais tendências internacionais.