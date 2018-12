Filipina é eleita Miss Universo 2018

Catriona Gray, da Filipinas, foi eleita Miss Universo 2018. Foto: Gemunu Amarasinghe/AP Photo

A filipina Catriona Gray foi eleita Miss Universo 2018 na cerimônia realizada em Bangcoc, capital da Tailândia, neste domingo, 16. Ela se tornou a quarta mulher de seu país a conquistar o maior título de beleza mundial após derrotar a sul-africana Tamaryn Green, que obteve o título de primeira dama de honra.

A terceira posição ficou para a venezuelana Sthefany Gutiérrez. Já a brasileira Mayra Dias ficou entre as 20 semifinalistas.

O comediante Steve Harvey, mais uma vez, foi o apresentador do evento - que contou com a performance do vencedor do Grammy Ne-Yo.

Sthefany Gutiérrez (Venezuela),Tamaryn Green(África do Sul) e Catriona Gray (Filipinas) Foto: Athit Perawongmetha/ REUTERS

Durante mais de duas semanas, as candidatas visitaram templos na capital tailandesa e participaram de atividades sociais, além de conhecer o primeiro-ministro do país. Tailândia foi a sede do concurso pela terceira vez; a primeira foi em 1992 e depois, em 2005.

Miss Brasil 2018, Mayra Dias, ficou entre as 20 semifinalistas Foto: Athit Perawongmetha/ REUTERS

A 67ª edição do Miss Universo foi a primeira a ter um júri composto exclusivamente por mulheres para avaliar as mais de 90 candidatas. Também foi a primeira vez que uma mulher trans concorreu ao título

VEJA TAMBÉM: Conheça todas as candidatas do Miss Universo 2018

Com informações da agência EFE