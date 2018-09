Filha de Madonna faz sua estreia na passarela da semana de moda de NY

Lourdes Leon e Madonna Foto: Axel Koester/The New York Times

Lourdes Leon, a filha mais velha de Madonna, fez sua estreia como modelo na semana de moda de Nova York na última terça-feira, 11. A jovem de 21 anos desfilou para a marca norte-americana Gypsy Sport, conhecida por sua moda sem gênero e discurso em defesa de minorias.

Na passarela, Lourdes vestiu um look inusitado: jeans de cintura baixa com boca larga e todo rasgado, com um top de correntes e conchas. Para completar, tênis de pai, os dad sneakers, e um óculos-de-sol em tamanho mini. O desfile contou com um casting diverso, formado por modelos de diferentes tamanhos e etnias.

Recentemente, a primogênita de Madonna tem investido na carreira de modelo, estrelando campanhas de marcas como Converse e Stella McCartney.