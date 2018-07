Figurinos famosos de Britney Spears vão a leilão

A perfomance de Britney no VMA de 2001 foi uma das mais importantes de sua carreira Foto: REUTERS/Gary Hershorn

Sete dos mais marcantes figurinos da carreira de Britney Spears estão sendo leiloados no Ebay. Uma fã da cantora, a canadense Dana Proctor, colocou à venda looks originais comprados da cantora em 2003.

As produções disponíveis são a da apresentação de 'I'm a Slave 4 U' no VMA de 2001, em que ela dançou com uma cobra, a do clipe da mesma música, o figurino fetichista de 'Me Against The Music', a calça e o top da performance da cantora no Superbowl 2001, um vestido Versace usado no VMA de 2008 e duas roupas da turnê 'Dream Within A Dream'.

As peças só terão um comprador, já que não são vendidas separadamente, e acompanham um certificado de autenticidade. O leilão vai até sexta, 12, e o lance mais alto até o momento foi de R$ 148.702,19.