Figurinos de Cher são recriados para musical dedicado a sua carreira

Os figurinos de Bob Mackie para o musical 'The Cher Show', que celebra a trajetória da cantora Foto: Bob Mackie/Divulgação

Mais de 50 anos depois de despontar na música cantando com o marido Sonny Bono, Cher e sua trajetória serão tema do musical The Cher Show. O espetáculo que estreia em 12 de junho, em Chicago, tem um atrativo extra: os figurinos assinados por Bob Mackie, parceiro de longa data e criador de looks emblemáticos da artista.

E foram vários durante a carreira da cantora. O mais célebre deles foi o vestido transparente usado na cerimônia do Oscar em 1988 (o desenho do centro do croqui acima), na qual foi premiada Melhor Atriz por sua atuação em Feitiço da Lua.

Mackie se celebrizou por suas criações ousadas, exuberantes, cheias de brilhos e lantejoulas. Além Cher, desenhou figurinos para inúmeros shows burlescos, vestiu Diana Ross, Tina Turner, Whitney Houston, Farrah Fawcet, Carol Burnett e Elton John. Suas criações para o cantor, a propósito, são uma das referências da coleção do verão 2018 da Gucci.