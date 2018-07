Novo clipe de Anitta tem figurino assinado por stylist de Whitney Houston

'Paradinha' é o primeiro single de Anitta em espanhol Foto: Youtube.com/Anitta

Nesta quarta, 31, Anitta lançou 'Paradinha', sua primeira música em espanhol. O clipe, dirigido por Giovanni Bianco, teve figurino criado por Patti Wilson, stylist americana que já trabalhou com os fotógrafos de moda Steven Klein e David LaChapelle e a cantora Whitney Houston. Patti disse que foi a responsável por introduzir marcas como Azzedine Alaïa no guarda-roupa da artista norte-americana.

Gravado nas ruas de Nova York, o filme tem um visual bem 'street'. Nas cenas em que aparece dançando no supermercado, Anitta usa top de pele, calça de paetês com estampa camuflada e salto alto. Ela também veste uma versão roxa da bota 'diferentona' da Balenciaga, que virou hit entre as fashionistas.