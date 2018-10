Figurinista de 'Bohemian Rhapsody' traduz estilo disruptivo de Freddy Mercury

Rami Malek é Freddie Mercury em Bohemian Rapsody Foto: Twentieth Century Fox Film Corporation/Divulgação

Freddie Mercury é uma das mais emblemáticas figuras da cultura popular e sua história a frente da banda Queen acaba de virar um filme, o Bohemian Rhapsody, que estreia no Brasil nesta quinta, 1.

O figurino ficou por conta de Julian Day, dos longas A Vingança Perfeita e Rush: No Limite da Emoção, que buscou replicar com perfeição algumas das peças mais emblemáticas do músico como também criou looks que mimetizam o estilo andrógino e disruptivo do artista vivido por Rami Malek.

Ao todo, foram utilizados 56.380 cristais Swarovski na concepção das roupas para todo o elenco, que aparecem em peças como um casaco de veludo brilhante em tons de dourado e roxo, um top transpassado preto e uma coroa de cristais. Uma jaqueta branca que supostamente foi achada no flat de Jimmy Hendrix quando ele morreu ("pelo menos é o que me disseram", explica Day) também fez parte do figurino.

A blusa drapeada com mangas de morcego usada por Mercury em um show em 1984 foi uma das peças recriadas. "Freddie visitou o estúdio da estilista Zandra Rhodes e a viu fazendo um vestido de noiva. Ele disse que gostaria da parte de cima, ela cortou e deu para ele", conta o figurinista ao Hollywood Reporter. "Eu fui até Zandra e pedi para ela reproduzir exatamente a mesma peça em um tecido mais claro."

Um dos visuais mais marcantes do cantor também foi um dos mais difíceis de se fazer - o da apresentação no Live Aid de 1995 (cena que começa e termina o filme). Nela, Mercury está usando uma calça jeans, um cinto de couro e uma regata branca. "Tinha que ser exato", explica Day à Vogue. "É a coisa mais simples do mundo, mas passamos por um processo para deixá-lo autêntico." Para isso, eles contaram com a ajuda da Wrangler e da Adidas, que refizeram o jeans e o tênis usados pelo cantor na apresentação original.

No dia da gravação da cena, porém, Malek achou que o decote da regata deveria ser meio centímetro mais baixo - o que foi prontamente atendido. "Todo mundo tem as suas opiniões [sobre as roupas] - mesmo que eu faça uma réplica exata - mas, como figurinista, você tem que traçar o seu próprio caminho."