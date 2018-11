Fetiche, Kama Sutra e shows burlescos inspiram coleção de joias

Um dos anéis da coleção Erótica, da joalheria Sauer, Vênus é feito em ouro amarelo 18k, pérolas, safira, rubi e diamantes Foto: Marcos Vianna/Divulgação

Chegando perto dos 80, idade que deve completar em 2021, a joalheria Amsterdam Sauer passa por uma saudável renovação. Prova disso é sua mais nova coleção de alta joalheria, batizada de Erótica e que celebra o amor, a libido, o corpo e o prazer.

“Depois de viajarmos com as nossas coleções pelo mar, pelas estrelas e pela espiritualidade, bateu uma inclinação para algo mais terreno e primitivo”, conta Stephanie Wenk, diretora criativa da marca. “Neste momento em que nós, mulheres, clamamos pelo poder de decisão sobre os nossos corpos, senti a necessidade de traduzir nas peças o mote de ‘meu corpo, minhas regras’”, completa.

Entre os destaques da coleção, está a linha Vênus, inspirada na deusa do amor, com peças em ouro, safira, chifre e pérolas, representando seios femininos; uma série fetichista com traços sensuais desenhando pernas e pés; e outra com referências ao shibari, com nós em corda com fios de ouro.

Há ainda peças que reproduzem posições do Kama Sutra, brincos burlescos com borlas de seda e um colar com um colorido degradê de safiras, ametistas, granada e diamantes evocando um arco-íris. “Todas as peças representam um amor livre de preconceitos, em respeito às diferenças e aos desejos de cada pessoa”, resume Stephanie.

A coleção Erótica pontua outras mudanças na grife, como a volta do Sauer (sem o Amsterdam), nome usado à época da fundação da marca, o redesenho de sua logomarca, de suas embalagens e de suas principais lojas. A primeira a ganhar new-look este mês é a Sauer do terminal 3, no aeroporto de Guarulhos, seguida pela do shopping Iguatemi de São Paulo, em março do ano que vem.