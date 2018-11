Festival em São Paulo apresenta novas conexões entre moda e tecnologia

Genyz é uma marca que faz roupa sob medida usando scanner digital Foto: Divulgação/WeAR

Moda, inovação e tecnologia. As três coisas que têm tudo a ver são o foco do festival WeAr Brasil, que ocorre na próxima segunda e terça, 12 e 13 de novembro, no Cartel 011 em São Paulo. “O movimento fashion tech começa a acontecer no Brasil e por isto faremos esta edição em uma loja”, explica a idealizadora do evento, a jornalista Alexandra Farah. “A ideia é reunir marcas e criadores de moda conectados com os valores atuais e que utilizam tecnologias no processo de produção, no serviço e/ou no produto final”, completa.

Em sua quarta edição,o WeAr contará com palestras sobre roupas e acessórios tecnológicos, blockchain, biotecnologia e sustentabilidade, além de uma rodada de apresentações de startups de moda, e um tour tec-fashion que inclui visita à fábrica da Rhodia, em Santo André, ao centro de distribuição da Riachuelo, e à exposição do estilista japonês Kunighiko Murinaga, na Japan House.

Outra novidade do evento é a abertura de uma loja temporária em parceria com a Amazon, dentro do Cartel 011, onde serão apresentados e comercializados produtos inovadores. Entre eles estão uma bolsa que carrega o celular com energiar solar e outra que funciona como forminho elétrico, camisetas resistentes a sujeira e odores, e calcinhas absorventes reutilizáveis. O espaço físico fica aberto de 13 a 25 de novembro e as vendas também serão realizadas no site da Amazon Brasil.

A bolsa Flying to the Sun carrega o celular usando energia solar Foto: Divulgação/WeAr

Os ingressos para o WeAr custam entre R$ 250 e R$ 477 e estão à venda online. Confira a programação completa do WeAr 2018 a seguir.

WEAR FESTIVAL

QUANDO: Segunda e terça, 12 e 13 de novembro, das 10h às 19h

ONDE: Cartel 011 – rua Artur de Azevedo, 517, Pinheiros, wearbrasil.com

QUANTO: De R$260 a R$477 à venda no site.

Moleskine Digital – um caderno + caneta que compartilhar online tudo o que você cria no papel Foto: Divulgação/WeAr

Segunda, 12

9h - Boas-vindas e abertura

9h15 – Como principais tecnologias transformam a moda na produção, distribuição e produto final, por Alexandra Farah, jornalista e idealizadora do WeAr

9h45 – Blockchain e a roupa com RG. A tecnologia por trás das criptomoedas vai impulsionar novos modelos de negócios e dar transparência e sustentabilidade para a indústria.

- O que é blockchain?, por Maurício Magaldi, líder de blockchain da IBM

- Caso de estudo – “O blockchain das oficinas de costura”, por Dari Santos, do Instituto Alinha

10h30 - Intervalo

10h40 – Exclusividade X Inclusão. O papel do novo humano em um mundo dominado pela tecnologia, por Jackson Araujo, consultor de moda

11h10 - Talk - Biotecnologia e Novos Materiais

Inovações em materiais e tecnologias aplicadas à indústria de moda, com Ricardo Nascimento (Popklab), Alfredo Orobio (Away to Mars) e Mayra Montel (Rhodia)

11h50 - Tesla, Energia Limpa e Wearables, por Boris Petrovic (Instituto Nikola Tesla)

12h20 - Intervalo de Almoço

13h30 - Apresentação do conceito da Pop-Up Moda do Futuro, em parceria com a Amazon, por Alexandra Farah

13h40 - Amazon Moda: como funciona

A camiseta da Merah Studio te leva para uma playlist no Spotify Foto: Divulgação/WeAr

PITCH DE STARTUPS FASHION TECH

14h - Bolsa WeAr - Lançamento da clutch que carrega smartphone por indução

14h10 - Moleskine Digital – um caderno + caneta que compartilhar online tudo o que você cria no papel

14h25 - UV Line - Roupas e acessórios com proteção solar FPS 50+ e a coleção Dudu Bertholini

14h35 - Voilà Bag - Bolsa que é um forninho elétrico, transporta sua refeição e a aquece onde você estiver

14h45 - Merah Studio - Camiseta que leva para uma playlist no Spotify

15h - Intervalo

15h15 - Flying to the Sun - Lançamento bolsa que carrega o celular usando energia solar

15h25 - Pantys - Calcinhas absorventes reutilizáveis

15h35 - Horvath&Co. - Camisas com acabamento que resiste a amassos, manchas e odor

15h45 - Acessórios 3D – Ithem, Noiga e We.Me

16h15 - Lançamento da marca Genyz, de Caire Moreira, que faz roupa sob medida usando escaner digital

17h | Soft Openning Pop-Up Moda do Futuro (para participantes do evento, no dia seguinte o espaço estará aberto ao público)

A Voilà Bag é uma bolsa que funciona como um forninho elétrico, transporta sua refeição e a aquece onde você estiver Foto: Divulgação/WeAr

Terça, 13

9h às 17h – Fashion Tech Tour. Visita a empresas que inovam conectando moda e tecnologia. Veja como as principais tecnologias se materializam no dia a dia. Encontro e saída de van do cartel 011 às 8h15.

Primeiro destino: Rhodia (Santo André, SP). Indústria química onde são fabricados fios, como Amni Soul Eco, que é biodegradável.

Segundo destino: Riachuelo (Guarulhos, SP). A logística de uma grande varejista que já opera no omnichannel e na indústria 4.0. Conheça por dentro o novo e automatizado Centro de Distribuição.

Terceiro destino: Japan House SP (Avenida Paulista, 52). Tour guiado pela exposição “A Light un Light” da marca de vanguarda japonesa Anrealage, do designer Kunihiko Morinaga.