Fernanda Souza é adepta de novo tratamento estético para afinar o rosto

Fernanda Souza se tornou uma referência fitness compartilhando em suas redes sociais sua rotina de exercícios físicos e alimentação saudável. Foi em seu Instagram também que a atriz contou que recorreu a um pacote de tratamentos estéticos para remodelar o rosto, pois não gosta de procedimentos mais invasivos ou cirúrgicos.

O remodelamento facial vem ganhando adeptas, pois reduz a gordura localizada na região do maxilar e aumenta a firmeza e luminosidade da pele. O resultado prometido é um rosto mais fino e mais jovem a partir da primeira sessão de tratamento. No entanto, segundo os especialistas, os benefícios podem ser percebidos até seis semanas após o procedimento.

O protocolo de remodelamento facial inclui os tratamentos de radiofrequência, criolipólise e laser. Essas tecnologias causam um processo inflamatório na pele, estimulando a queima de gordura e a produção de colágeno. A fisioterapeuta dermatofuncional Priscila Ferrari, que atende Fernanda Souza em São Paulo, indica de quatro a seis sessões do procedimento com intervalos semanais. No caso da atriz, entretanto, a fisioterapeuta adaptou o tratamento à agenda corrida de gravações, que previa a nova campanha publicitária da marca de cosméticos Niely. Para Priscila Ferrari, o aumento da procura do remodelamento facial também justifica-se pela popularização das selfies, em uma era na qual as câmeras fotográficas também fazem parte da rotina de quem não é artista.

Quando o assunto é um rosto mais magro, outra técnica famosa é a bichectomia. Mas a fisioterapeuta explica que não é possível comparar os dois procedimentos, pois a bichectomia é um caso médico cirúrgico e o remodelamento facial é um conjunto de tratamentos estéticos não-invasivos.“O remodelamento é indicado para aqueles pacientes que não querem se submeter a cirurgias plásticas. As pacientes ficam muito satisfeitas, pois observam uma relevante melhora do contorno facial, diminuindo aquela gordurinha embaixo da maçã do rosto e da papada. É um resultado mais natural e duradouro”, afirma Priscila.

Apesar de não ser um procedimento cirúrgico, quem tiver interesse, deve procurar um profissional da área da estética habilitado para fazer uma avaliação individual. O protocolo não é indicado para grávidas, pacientes com intolerância ou urticária causada pelo frio e pessoas que usam marca-passo cardíaco e anticoagulantes.