Fendi apresenta coleção de cinema na Semana de Moda de Milão

Gigi Hadid desfilou para a Fendi Foto: AFP PHOTO / GIUSEPPE CACACE

Nesta quinta, 23, a elite fashion de Milão se aglomerou em uma elegante rua de Roma usando sutis e elegantes criações, lembrando cenas de filmes atemporais do século passado. No segundo dia da semana de moda italiana, modelos, incluindo Kendall Jenner e as irmãs Gigi e Bella Hadid, desfilaram em uma passarela com formato de 'F duplo' na sede da Fendi.

Elas estavam embaladas pela trilha sonora vintage de Ennio Morricone, italiano que compôs para filmes clássicos como 'Cinema Paradiso', 'Um Lugar Tranquilo no Campo' e 'Salò ou os 120 Dias de Sodoma', e também para bang-bangs à italiana como 'O Bom, o Mau e o Feio'.

A passarela em camadas foi um eco da técnica de mosaico das roupas, com malhas recortadas, curtas e compridas, e golas e punhos de pelos enfeitando casacos clássicos.

Os looks pareciam ter saido de uma cena de cinema Foto: AFP PHOTO / GIUSEPPE CACACE

A coleção de inverno 2018 exalou cores de outono, com vermelhos profundos, marrons e caramelos, que ganharam toques de azul cobalto e petróleo, lado a lado com cinza clássico e padronagens xadrez.

As modelos pareciam ter saído de uma cena de cinema, a maioria usando botas vermelhas de cano muito altos e carregando as clássicas bolsas Baguette, Pekabook e Kan I feitas de veludo, python e vison. Um novo modelo, Run Away, também foi apresentado junto com a coleção.

O estilista Karl Lagerfeld alternou longos sobretudos com mangas e casacos de pele com macacões de lã elaborados sob casquetos de couro, longos vestidos de caftã decorado e também alguns elegantes pretos com transparências geométricas.

Fora do local de desfiles, a associação de defesa dos direitos dos animais se manifestou contra o uso de pele, com cartazes e fotos de violência contra bichos. "Pele, pele, moda é uma assassina. Não existem desculpas, usar animais mortos não é justificavel," gritou um dos ativistas.