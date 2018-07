Feliz aniversário, Karl Lagerfeld

. Foto: AP

Difícil precisar quantos anos Karl Lagerfeld completa neste 10 de setembro. O alemão sempre manteve em sigilo absoluto seu ano de nascimento, mas há quem diga que hoje o Kaiser assopra 81 velinhas.

À frente da Chanel desde 1983, ele é facilmente reconhecido - sempre de óculos escuros, luvas, longos cabelos brancos e camisa fechada até o pescoço. Dizem que é para disfarçar a idade. Selecionamos dez momentos importantes de Karl para celebrar seu aniversário. Confira!

1 - Formou-se em desenho e história na escola Lycée Montaigne, em Paris.

2 - O primeiro desfile que Lagerfeld assistiu na vida foi o de Christian Dior na década de 1950.

3 - Seu primeiro trabalho com moda foi como assistente de Pierre Balmain, também na década de 1950, mais precisamente de 1955 a 1958.

4 - Depois disso, Lagerfeld trabalhou na House of Tiziani de 1963 a 1969, na Chloe de 1965 a 1983, na Fendi desde 1982 até hoje, na Chanel desde 1983 até hoje. Em 1984 abriu sua própria marca homônima.

5 - Em 1993, Anna Wintour se retirou do seu desfile na Milão Fashion Week quando viu a stripper e atriz de filmes eróticos Moana Pozzi desfilando para a Fendi.

6 - Karl Lagerfeld também é fotografo e costuma clicar todos os anúncios da Chanel e da Fendi, marcas das quais é estilista. No final de 2013, desembarcou na Oca do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, uma exposição do Kaiser com fotografias de celebridades da moda, da música e do cinema vestindo a icônica jaqueta de tweed Chanel.

7 - Em 2001, Lagerfeld perdeu 42 kilos em 13 meses."De repente queria me vestir de forma diferente, usar roupas desenhadas por Hedi Slimane", afirmou o estilista na época. A dieta foi criada especialmente para ele pelo Dr. Jean-Claude Houdret, que virou o livro The Karl Lagerfeld Diet.

8 - Ele tem uma gata, a Choupette, que é digna de cuidados super especiais. Recentemente, ela ganhou um livro feito por Lagerfeld chamado Choupette: The Private Life of a High-Flying Fashion Cat. Na publicação ele revela a vida luxuosa que leva a pet mais famosa do mundo da moda: consultas médicas particulares, nunca viaja sem sua mala sob medida da Louis Vuitton, come a mesa em pratos de ouro, tem babás, segurança só pra ela e tem até conta no twitter: @choupettesdiary.

9 - Em 2007, Karl Lagerfeld organizou um desfile para a Fendi na Muralha da China. Oitenta e oito modelos percorreram uma passarela montada sobre uma plataforma erguida numa parte restaurada da Muralha. Na época, a estilista Silvia Fendi disse: "Onde vamos depois disto? Para a lua? Por que não?" Estima-se que o desfile tenha custado cerca de 10 milhões de dólares.

10 - Karl também é reconhecido por frases polêmicas:

“O debate sobre o uso de pele de animal na moda é criancice.”

“Se tem algo de perigoso nessa vida, é molho.”

“Estampas são para mulheres de meia idade com problemas de peso.”

“Kate Middleton tem uma bela silhueta e é a garota certa para aquele menino. Gosto daquele tipo de mulher, admiro as belezas românticas. Por outro lado, não gosto do rosto da irmã (Pippa). Ela deveria mostrar apenas as costas."

"Mudar é a maneira mais saudável de sobreviver."