Feira reúne empreendedores de moda com design 100% nacional

Parceria entre The Summer Hunter e a Galeria Nacional abre no dia 18 e vai até o dia 3 de fevereiro de 2018 Foto: Galeria Nacional/ Divulgação

A loja Galeria Nacional se uniu com a plataforma The Summer Hunter para criar uma loja temporária dedicada ao verão do Brasil. Aproveitando a estação e a proximidade com a época de festas, a parceria reuniu 21 marcas totalmente brasileiras, com os mais variados focos, como joias, acessórios e até mesmo decoração. “Nosso objetivo é apresentar ao público nomes 100% nacionais e que compartilham com a gente dessa visão solar do mundo”, diz Ricardo Moreno, fundador do The Summer Hunter.

A pop-up irá ocupar o segundo andar da Galeria Nacional, na Rua Mateus Grou, 540, no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Entre as marcas que estarão expostas, está a Crua Design, que cria acessórios através de materiais reutilizados, as grifes de joias Camila Sarpi e a Mabo, a marca Amê, que faz acessórios em macramê, e a Na Praia, de acessórios de praia, como bolsas, chapéus de palha e carteiras. O espaço ficará aberto do dia 18 deste mês até o dia 3 de fevereiro de 2018.