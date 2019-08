Feira de brechós no centro de São Paulo tem peças a partir de R$ 5

Breshow, feira de brechós que ocorre no Pátio Metrô São Bento. Foto: Pátio Metrô São Bento/Divulgação

Hoje em dia, quando se fala em moda, além de pensar nas novas tendências é preciso pensar em sustentabilidade. O movimento slow fashion e roupas biodegradáveis, por exemplo, tornam o consumo mais consciente e menos agressivo ao meio ambiente. Fazer compras em brechós também é apostar na sustentabilidade pelo reaproveitamento e uma feira vai reunir diversas opções no centro da cidade de São Paulo.

Nos próximos dias 23 e 24, ocorre a segunda edição da Breshow, feira de brechós realizada pelo Pátio Metrô São Bento com roupas e acessórios a partir de R$ 5. Serão dez expositores no primeiro dia e 19 no segundo com peças para o público feminino, masculino e infantil.

Entre as novidades, estarão brechós como o Use Me Tender, loja especializada em roupas sem gênero, e o Anurb Vintage, que aposta na diversidade de peças: são blazers, galochas, sobretudo e yukatas (vestimenta japonesa parecida com quimonos).

Ampliando ainda mais o conceito de sustentabilidade, o brechó Por amor aos Animais reverte todo o valor das vendas para o tratamento e acolhimento de animais abandonados. Já o Les Chapeliers Brechó vende peças garimpadas fora do Brasil por um preço mais acessível.

A feira tem entrada gratuita e será realizada na Praça da Colmeia, no Pátio Metrô São Bento, das 10h às 19h30 no dia 23 e das 10h às 17h no dia 24. Abaixo, confira a lista de participantes da feira e mais informações sobre o evento.

Serviço

2ª edição da feira de brechós Breshow

Data: 23/08, das 10h às 19h30, e 24/08, das 10h às 17h

Local: Praça da Colmeia, dentro do Pátio Metrô São Bento

Endereço: Largo São Bento, s/n, perto da estação São Bento do metrô

Entrada gratuita

Expositores na sexta-feira, 23

Les Chapeliers Brechó - @leschapeliersbrecho

Brechó Deluxxe

Brechó Valenttinas - @brecho_valenttinas

Brechó da Gina

Use Me Tender - @usemetender

Brechó do Johnny - @brechodojohnny

Anurb Vintage - @anurbvintage

Bateu a Nave Brechó - @bateuanave_brecho

Stockids

Vitória Modas

Expositores no sábado, 24

Les Chapeliers Brechó - @leschapeliersbrecho

Brechó Deluxxe

Brechó Valenttinas - @brecho_valenttinas

B’52 Brechó - @b52_brecho

Brechó da Gina

Brechó Baguncinha Gostosa

Brechó Cabide da Sorte - @cabidedasorte

Use Me Tender - @usemetender

Brechó Santo Achado - @brechosantoachado_

Brechó da ONG Por Amor aos Animais

AuroraLina.Brechó - @auroralina.brecho

Babette La Fleur - @brechobabette.la.fleur

Brechó do Johnny - @brechodojohnny

Anurb Vintage - @anurbvintage

Brechó Mãe & Filhos - @brechomae

Alfinete Vintage - @alfinetevintage

Bateu a Nave Brechó - @bateuanave_brecho

A Brechonista - @abrechonista

Não Guardo Mágoa, Mas Guardo Todo o Resto

Stockids

Vitória Modas