'Fast-food' da beleza: a nova onda de salões que oferecem serviços express

Bianca Latgé e Renata Merquior, sócias do Dry Club Foto: Angela Rezé/Divulgação

Entrar em um restaurante, olhar o cardápio, decidir o que quer e ser atendido em poucos minutos. A cena comum em restaurantes fast-food chega agora ao universo da beleza graças ao dry bars, salões que oferecem serviços rápidos a preços que prometem ser mais acessíveis do que nos espaços tradicionais. O formato, recente no Brasil, é recorrente em cidades como Nova York e Los Angeles, tendo a escova express como carro-chefe. Por aqui, o empreendimento passou por uma adaptação para agradar à clientela brasileira.

“Fizemos uma pesquisa bem completa e tropicalizamos, oferecendo também penteados e tipos de escova que a brasileira gostaria mais”, explica Renata Merquior, uma das sócias do Dry Club, pioneiro na categoria em solo nacional. Ao lado de Bianca Latgé, ela inaugurou a primeira unidade do salão em setembro de 2017 no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo. Com decoração toda cor-de-rosa, o espaço recebe de 800 a mil clientes por mês. Agora, a dupla se prepara para abrir mais uma unidade nos Jardins e, até o fim deste ano, somar três franquias ao negócio.

A decoração do Dry Club, no Itaim, é toda em rosa millennial Foto: Angela Rezé/Divulgação

A cliente pode escolher entre cinco tipos de escova: liso clássico, liso escorrido, volume com "franjão", textura com pontas retas e ondas com movimento, que, de acordo com a empresa, duram entre 45 e 80 minutos, todos por R$ 85. Além de uma linha própria de produtos para os fios, o Dry Club oferece também penteados e hidratação. “A especialização em escovas não existe no salão tradicional. Temos também uma transparência em relação aos preços, a cliente já entra sabendo o que vai pagar, sem surpresas no final”, garante Renata.

A eficiência do formato conversa diretamente com o público millennial, que frequenta menos – e por menor tempo – os salões de beleza convencionais. Para otimizar o processo por completo, o Dry Club desenvolveu um aplicativo para celular por onde são feitos os agendamentos e a consulta de valores. A tecnologia ajuda também quem tem dificuldade de explicar exatamente o que deseja ao cabeleireiro, já que os tipos de escova e penteado são pré-definidos.

O Make2Dry, nos Jardins, oferece também maquiagem Foto: Leandro Vendramini/Divulgação

Seguindo passos parecidos, o Make2Dry acaba de abrir suas portas na Avenida Paulista, incluindo a maquiagem em seu menu. O make completo sai por R$ 170, mas também é possível optar por versões mais rápidas (e baratas), focando em olhos, boca ou somente na preparação da pele e aplicação de cílios postiços. No endereço recém-inaugurado, também há diferentes alternativas para os penteados: os mais elaborados custam R$ 125, enquanto as opções express saem por R$ 40. “A ideia é que a cliente não passe mais de uma hora e meia no salão”, afirma Natacha Barbosa, uma das sócias. “É uma proposta extremamente democrática, que une tudo o que a gente precisa em um lugar só”, diz.

Também oferecendo escova, penteado e maquiagem, o Stylebar, inaugurado há menos de um mês nos Jardins, inseriu uma opção temática da Copa do Mundo entre seus serviços. O combo, intitulado “Pronta Para Torcer”, reúne maquiagem, penteado com adereços e esmaltação com as cores da bandeira brasileira, tudo a partir de R$ 188. O espaço conta ainda com uma carta de vinhos e espumantes para as frequentadoras que, definitivamente, não têm tempo a perder.