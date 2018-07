Fast fashion lança peças inspiradas em Harry Potter

Renner lança linha de roupas do bruxo mais famoso do mundo. Foto: Renner

Para celebrar os 20 anos do lançamento do primeiro livro da saga Harry Potter, a Renner acaba de anunciar a chegada de peças inspiradas na história do bruxo mais famoso do mundo.

São 16 itens, entre eles camisetas, moletons e pijamas, que fazem referência às obras de J.K. Rowling.

Os modelos já começaram a chegar às lojas da marca no País, com preços que variam entre R$ 29,90 e R$ 99,90.

Na coleção, camisetas, moletons e pijamas. Foto: Renner