Fast fashion brasileira começa a vender marca plus size

Ashua Curve & Plus Size estreia na passarela da Renner. Foto: Divulgação

A Renner lançou a nova coleção de inverno 2017 com desfile especial e show de Ana Carolina e Alice Caymmi na terça-feira, 7, em São Paulo. A boa nova é que além das peças da linha 'Dark Romance', a rede fast fashion vai começar a vender oficialmente a marca Ashua Curve & Plus Size, com itens que vestem do manequim 46 ao 54.

Cheia de informação de moda, a grife valoriza as curvas femininas e oferece peças a preços competitivos, pensadas para uma mulher jovem e urbana. Com as mesmas tendências e modinhas de cada estação, a Ashua está disponível no e-commerce e promete fazer sucesso entre as consumidoras da Renner. Alguns looks da marca foram vendidos como teste em 2016.