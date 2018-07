Fãs encontraram uma forma de burlar o código de vestimenta da Disney

O look da blogueira Erika Enchanted é das mesmas cores do que o personagem Pateta Foto: Instagram/ @erikaenchanted_

Para algumas pessoas, se fantasiar é um assunto sério. Concursos de cosplay, ou seja, fantasias profissionais, acontecem em diversos eventos, e são desafios para que os amantes de fantasias se esforcem para parecer ao máximo com o seu personagem favorito. Porém, existe uma tendência que é o contrário disso.

Conhecido como Disneybounding, a prática de se vestir com roupas normais, mas que remetem a personagens da Disney, se tornou uma tendência entre os fãs do universo da companhia. A ideia é burlar o código de vestimenta dos parques da Disney, que impede que pessoas com mais de 14 anos entrem fantasiadas nos espaços. Diversas contas no Instagram são dedicadas a mostrar estes looks e compará-los com os personagens que serviram inspiração.

“Disneybounding é uma forma de expressar o seu amor pela Disney através da moda”, disse a blogueira Leslie Kay, dona da página Disneybound, no Tumblr, em entrevista para o HuffPost norte-americano. ‘É usar roupas para recriar os looks dos seus personagens favoritos da Disney, mas sem ficar fantasioso. Você pode ir para escola ou para o shopping de Disneybounding e provavelmente ninguém irá reparar”.