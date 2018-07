Farm se une com projeto sustentável para coleção feita de sobras de tecido

Coleção possui 200 peças únicas, com estampas novas e antigas da Farm Foto: Farm/ Divulgação

Estima-se que 170 mil toneladas de resíduos têxteis são descartados por ano no país, e 85% deste volume acaba indo para aterros sanitários. A partir destes dados, a nova colaboração da Farm pretende continuar a busca da marca por uma moda mais sustentável. Em colaboração com Gabi Mazepa, criadora do Re-Roupa, foi criada uma coleção feita a partir de sobras de tecido das fábricas da Farm.

Retalhos de corte, roupas com pequenos defeitos, sobras de matéria-prima e aviamentos deram vida à coleção Farm e Re-Roupa, que traz 200 peças únicas. “Nós acreditamos que é possível estender o ciclo de vida dessas roupas já existentes usando processos criativos inovadores como ferramenta”, conta Gabi Mazepa.

Todas as roupas foram feitas em parceria com costureiras que trabalham de forma independente, como uma forma de empoderar a mão-de-obra local. As peças são feitas à mão, com modelagens similares, porém com combinações exclusivas de estampas antigas e novas da Farm. “A coleção faz parte de uma metodologia que ressignifica a vida útil de materiais até então descartados, algo tão importante para caminharmos no sentido da redução dos nossos impactos ambientais negativos e aumento do nosso impacto social positivo”, diz Taci Abreu, gerente de marketing da marca.

As peças chegam às lojas da Harmonia (SP), Ipanema (RJ) e e-commerce da marca no dia 06/12.