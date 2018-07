Farm lança banda Flor de Sal com Karina Zeviani e Micael Amarante

Flor de Sal: Mafram do Maracanã, Dudu Oliveira, Filipe Rasta, Karina Zeviani, Micael Amarante e Marcelo Cebukin. Foto: Lu Oliveira/Farm

A Farm acaba de completar 20 anos. Para celebrar todo esse tempo de história, a marca acaba de lançar uma banda, que recebeu o nome Flor de Sal, e inaugura novo projeto musical, se posicionando como editora e gravadora.

Flor de Sal é composta por Karina Zeviani e Michael Amarante (composição e voz), Danilo Andrade (teclado, sintetizadores e trompete), Mafram do Maracanã (bateria, percussão e programação), Marcelo Cebukin (sopros), Dudu Oliveira (flauta e no saxofone) e Pedro Guedes. A produção é de Filipe Rasta.

O som é mesmo a cara da Farm: leve, delicado e com clima praiano - tudo a ver com o MPB contemporâneo do Rio de Janeiro. As 10 faixas da banda já estão disponíveis no iTunes, Google Play e também no Spotify.