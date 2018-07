Família de Gisele Bündchen estará na plateia do último desfile da top

Foto:

Gisele Bündchen desembarcou na manhã de terça-feira, 14, no aeroporto de Guarulhos em São Paulo. A top chega na cidade para sua despedida das passarelas, que ocorrerá nesta quarta-feira, 15, no desfile da Colcci. Após 20 anos de carreira, a top fecha esse ciclo alegando querer mais tempo para ficar com a família. E parte dela promete estar presente para prestigiar esse momento: o pai, Valdir, a mãe, Vânia e algumas das 5 irmãs de Gisele, Raquel, Graziela, Gabriela, Rafaela e Patrícia, gêmea da modelo, virão do Rio Grande do Sul. O marido Tom Brady também deve comparecer, mas sem os filhos do casal, Benjamin e Vivian Lake. Depois do desfile, a Colcci promoverá uma festa no Clube A em São Paulo para comemorar o verão 2016 e Gisele, que ajudou a montar a lista de convidados, deve comparecer.

Em entrevista ao Estado, o pai de Gisele já afirmou que não sabe explicar de forma racional todo o sucesso da filha. 'Acredito que dificilmente isso consiga ser explicado dentro de um raciocínio apenas lógico. Isso é uma somatória de acontecimentos que se completam: estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, fazer as escolhas adequadas, ter magnetismo pessoal e, principalmente, uma disciplina férrea, características dos grandes vencedores', disse Valdir, que é sociólogo e autor de livros.