Exposição sobre Jimi Hendrix está em cartaz até o fim do mês no shopping JK Foto: Divulgação

Uma exposição sobre a ascensão do músico Jimi Hendrix está em cartaz até o dia 31 deste mês, no Shopping JK. A "Hear My Train a Comin': Hendrix Hits London" mostra roupas, manuscritos e um retrato de Hendrix desenhado por ele mesmo.

Além da exposição sobre o roqueiro, o Shopping JK preparou uma programação especial para as férias de julho, voltada especialmente para crianças. Confira:

Samsung Rock Exhibition: “Hear my Train a Comin´: Hendrix Hits London”.

Onde: Shopping JK Iguatemi - Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 - Itaim Bibi, São Paulo – SP

Quando: até o dia 31, das 10h às 21h em dias de semana e das 11h às 19h nos fins de semana

Ingressos: R$40,00 inteira – R$20,00 meia (de segunda a quinta-feira) / R$50,00 inteira – R$25,00 meia (de sexta a domingo)

Play Doh

Oicinas monitoradas com as massas de modelar Play-Doh. São duas estações temáticas, com capacidade para até 20 crianças. Cada oficina dura 20 minutos e a faixa etária é de 2 a 8 anos.

Onde: 2º piso (em frente a PB Kids)

Quando: 3 a 19 de julho, de terça à sexta, das 14h às 20h; sábado, das 12h às 20h; e domingo, das 14h às 20h

Ingressos: grátis

ArtZen

ArtZen é um método de criação de imagens usando padrões repetidos, com a particularidade de aumentar o foco e a criatividade, proporcionar satisfação artística e trazer ainda uma sensação de bem-estar pessoal. A oficina terá acompanhamento musical do sitarista Fábio Kidesh. Indicada para crianças a partir de 5 anos.

Onde: Livraria da Vila

Quando: 9 de julho, das 16h às 17h

Minichefs na cozinha

Nesta oficina, as crianças usam a imaginação e criatividade ao explorar os sentidos e sabores através de comidas. Elas serão estimuladas a reconhecer os alimentos, sentir texturas, aromas, cor e sabor, permitindo descobrir sua natureza e suas fontes nutricionais.

Onde: Livraria da Vila

Quando: 18 de julho, das 16h às 17h

Vivência musical

Este encontro é uma oportunidade de pais e filhos ouvirem, cantarem e tocarem canções do universo infantil de várias épocas. Indicada para crianças de até 10 anos.

Onde: Livraria da Vila

Quando: 25 de julho, das 16h às 17h

Construção de instrumentos

Oficina de construção de instrumento ou brinquedo com materiais recicláveis, sucatas ou materiais inusitados. Após a confecção do instrumento, as crianças podem experimentar o instrumento que construíram.

Onde: Livraria da Vila

Quando: 30 de julho, das 16h às 17h