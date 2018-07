Exposição resgata fotografias de moda no Brasil no último século

As melindrosas de Hollywood da década de 1920 difundiram a silhueta esguia Foto: Divulgação

As roupas têm o poder de revelar muito sobre os hábitos e costumes de uma época e é isso o que prova a exposição 'Arquivo Urbano: 100 anos de Fotografia de Moda no Brasil', que abre nesta terça-feira, 30, no Senac Lapa Faustolo. Composta por 120 fotografias, a mostra conta com a curadoria da artista plástica e jornalista Jussara Romão, especialista no assunto e autora do livro que deu origêm à exibição.

Lançada em 2013 e indicada ao Prêmio Jabuti 2014 na categoria Arte e Fotografia, a publicação parte do pressuposto de que tudo o que acontece na sociedade está refletido na forma de vestir e traz fotos de profissionais consagrados, como Augusto Malta, Jean Manzon e Marcio Scavone, além de cenas cotidianas registradas por anônimos.

Na exposição, as imagens mais emblemáticas aparecem ampliadas e reproduzidas em materiais variados. As que contam a história até os anos 2000 são impressas em tecidos e exibidas em móbiles; enquanto as mais recentes compõem vídeos para representar a velocidade da informação e da comunicação.

Marcado para a noite desta terça, 30, o lançamento da mostra terá uma apresentação de Jussara Romão, que explicará o processo de curadoria das imagens. A exposição fica em cartaz até 24 de julho.

Serviço

Lançamento da mostra 'Arquivo Urbano: 100 anos de Fotografia de Moda no Brasil', com bate-papo com Jussara Romão

Quando: 30/06, das 19h30 às 20h30

Local: Senac Lapa Faustolo

Inscrições: Gratuitas, mas devem ser feitas pelo site www.sp.senac.br/lapafaustolo (capacidade para 100 pessoas)