Exposição mergulha na expertise em couro da Hermès

Exposição já passou por Madri, Londres Taipé e Singapura Foto: Edward Hendricks/ Divulgação

O fascínio em torno dos artigos de couro da grife francesa Hermès resiste ao tempo, às tendências e até a crises econômicas. É assim desde 1837, quando Thierry Hermès fundou a casa especializada em selas de montaria e conquistou a elite da época com sua expertise no material nobre. De lá para cá, a marca desenvolveu peças icônicas - como a bolsa Birkin, criada em homenagem à atriz e cantora francesa Jane Birkin, que é alvo de listas de espera disputadíssimas ao redor do mundo. A relação da marca com o couro agora é centro da exposição “Leather Forever”, que chega ao país nesta sexta-feira, 6, e fica em cartaz até o dia 22 de abril no shopping Iguatemi, na zona sul de São Paulo.

Mostra reúne alguns dos itens mais emblemáticos da história da casa francesa Foto: Edward Hendricks/ Divulgação

Maior exposição do gênero feita por um grife de luxo no Brasil, a “Leather Forever” será dividida em oito salas, reunindo itens emblemáticos, como a sela alada do cavalo Pégaso e um rinoceronte de couro em tamanho natural. Entre as atrações, está ainda uma área que ensina o passo a passo da manipulação do couro; e até um carrinho de mão forrado com couro de bezerro e metais revestidos de ouro, feito especialmente para o duque de Windsor presentear sua esposa, Wallis Simpson, que colecionava tantas luvas da Hermès que, segundo ele, poderiam encher o objeto.

A mostra, que já passou por Madri, Londres, Taipé e Singapura, evidencia a atenção pelo detalhe e o respeito pela matéria-prima que a grife transmite já há seis gerações. Para celebrar a chegada da exibição ao país, a Hermès desenvolveu duas novas versões da bolsa ‘2002’, com bordados inspirados pelas ilustrações do artista carioca Filipe Jardim - que já criou estampas para os famosos lenços de seda da marca. Os modelos, que levaram, cada um, mais de 300 horas para serem confeccionados, estarão expostos na vitrine da loja Hermès do shopping Iguatemi.

A bolsa '2002' ganhou bordados inspirados no trabalho do ilustrador carioca Filipe Jardim Foto: Divulgação

Serviço

Exposição "Hermès Leather Forever"

De 6 a 22 de abril de 2018

Shopping Iguatemi São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2232 - Estacionamento Boulevard

De segunda-feira a domingo, das 12h às 19h

Entrada gratuita