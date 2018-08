Exposição em Berlim revisita 50 anos de moda em 200 fotografias

Azzedine Alaïa e Naomi Campbell, Nova York, 1987, por Arthur Elgort Foto: Arthur Elgort/ divulgação Fundação Helmut Newton

Ex-editora da Elle e da Vogue italianas, galerista e fundadora da loja conceito 10 Corso Como, reduto milanês do que de mais bacana rola na moda do mundo, Carla Sozzani e parte de sua coleção de 2 mil fotografias ganham uma mostra na Fundação Helmut Newton, em Berlim.

Intitulada “Between Art & Fashion: Photographs From the Collection of Carla Sozzani” (“Entre Arte e Moda: Fotografias da Coleção de Carla Sozzani”), a exposição apresenta cerca de 200 imagens de 89 diferentes autores dispostas em ordem alfabética. Entre os trabalhos, registros de Bruce Weber, Helmut Newton, Sarah Moon, Paolo Roversi e Irving Penn. “São memórias de 50 anos de moda”, declara a empresária ao WWD. A maior parte delas traz registros em preto e branco, que segundo ela permitem “mais espaço para fantasia e sonhos”.

"Meg, Alaïa Dress", 1987, do italiano Paolo Roversi, outra imagem da coleção de Carla Sozzani Foto: Paolo Roversi/ divulgação Fundação Helmut Newton

Sozzani acha interessante esse momento em que, com celular em punho, nos tornamos fotógrafos. “Liberta o lado artístico das pessoas e acho positivo que elas se expressem. Na maior parte das vezes o resultado nem sempre é bom, mas não importa”, diz. “A boa fotografia é fácil de fazer”, argumenta. “A fotografia de moda se tornou muito complicada com essas superproduções. Lembro da época em que éramos só nós e um guarda-chuva”, finaliza. A mostra com parte de sua coleção fica em cartaz até 18 de novembro.

'Le Décolleté', Victoria von Hagen para 'Vogue', Nova York, 1952, de Erwin Blumenfeld Foto: Erwin Blumenfeld/ divulgação Fundação Helmut Newton

"Avril pour Alaïa" ("Abril para Alaïa"), 2006, de Sarah Moon Foto: Sarah Moon/ divulgação Fundação Helmut Newton