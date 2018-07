Exposição dos 'osgemeos' traz cinco inspirações de estilo

Acompanhe o canal ‘Moda e Beleza’ do Estadão no Facebook, Twitter e Instagram.

Mostra atrai aqueles que gostam de apreciar cores, técnicas de pinturas, narrativas e? moda! Foto: Eduardo Ortega/Divulgação

A exposição ‘A Ópera da Lua’ reúne trinta pinturas, três esculturas e uma vídeo­-instalação 3D no Galpão Fortes Vilaça, em São Paulo, em um ambiente que é um imersão no mundo da dupla de artistas osgemeos. A mostra, que está em cartaz até 16 de agosto, atrai aqueles que gostam de apreciar cores, técnicas de pinturas, narrativas e… moda! Para montar visuais modernos e ousados inspirados nas obras dos irmãos Otávio e Gustavo Pandolfo, fique atento à cartela e combinação de tonalidades, ao universo onírico e aos excessos. Veja mais dicas:

1-Mix de estampas

A mistura de diferentes padronagens é um dos temas mais recorrentes em ‘A Ópera da Lua’ e também pode ser desfilada nas ruas. A dica para aderir à estética é usar estampas com cores em comuns.

2-Color Blocking

A ideia é por em um mesmo look cores vibrantes. Nas obras da dupla osgemeos são combinadas cores opostas, como roxo e amarelo, e também as tonalidades mais próximas entre si, como vermelho e laranja; essa segunda opção pode ser mais fácil de usar para quem está acostumado com cores neutras.

Nas obras da dupla osgemeos são combinadas cores opostas, como roxo e amarelo Foto: Eduardo Ortega/Divulgação

3- Símbolos religiosos

Imagens religiosas não são uma novidade moda. Mas aqui as tradicionais imagens de santos, igrejas e outros ícones combinadas com cores intensas e acessórios urbanos compõe um visual que foge do óbvio.

4-Frases de efeito

Camisetas e moletons com citações já são um clássico da vestimenta urbana e, portanto, não poderiam ficar de fora dessa seleção. A mostra faz referências à estética do grafite com frases de Bob Marley e anônimos.

5- Árvore genealógica

Mais uma vez o tradicional pode se unir ao moderno para um visual com estilo e personalidade. As fotos antigas (ou até mesmo pinturas) que retratam avós e bisavós podem ser resgatadas do baú e impressas com tecnologia digital em camisetas. Garantia de uma peça com valor emocional e exclusiva (a menos que algum irmão ou primo resolva aproveitar a imagem já digitalizada).

