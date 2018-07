Exposição de fotos destaca a beleza da mulher brasileira

A atriz Sheron Menezzes é uma das mulheres retratadas na exposição 'Atlas da Beleza Brasileira' Foto: Reprodução/Facebook

Começa nesta segunda-feira, 21, a exposição 'Atlas da Beleza Brasileira', que por meio de fotos postadas no Instagram com a hashtag #belezaemtodocanto e marcadas com o perfil da revista Claudia, responsável pela seleção das imagens, pretende contar a história da mulher brasileira e mostrar suas raízes. A exposição fica em cartaz até 5 de dezembro no 3º piso do Shopping JK Iguatemi. Cerca de mil fotos e depoimentos foram compartilhados com a hashtag da iniciativa e podem ser vistas no site.

Com o mesmo nome da mostra, foi lançado um livro que traz, além dos cliques postados no Instagram, imagens de atrizes representando cada região do País: Sheron Menezzes (sul), Fernanda Rodrigues (sudeste), Carolina Ferraz (centro oeste), Dira Paes (norte) e Fabiana Karla (nordeste).

"Com o Atlas, a revista enfatiza a importância de se conhecer o que há por trás de uma foto: o lugar de onde a pessoa retratada vem, a história que ela viveu, ou a maneira como ela se vê. Todas essas informações nos levam a perceber a beleza única e natural da mulher brasileira", diz a diretora de redação da revista Claudia, Tatiana Schibuola.

Exposição Atlas da Beleza Brasileira

Quando: 21 de novembro a 5 de dezembro

Local: Shopping JK Iguatemi (Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041) 3º pavimento