Existe um bom motivo por trás do tênis de bolo da Vans

Amirah Kassem, dona da confeitaria nova iorquina Flour Shop, transformou o tênis da Vans em um bolo Foto: Divulgação/ Vans

Para divulgar a nona edição do concurso cultural Custom Culture Competition, que a Vans promove todo ano para levantar fundos para programas de arte em escolas norte-americanas, a marca de tênis fez uma parceria com artistas de todos os âmbitos. Cada criativo inventou a sua versão de um tênis da Vans, em cima de modelos clássicos da marca.

Os estilistas Carol Lim e Humberto Leon, da descolada grife Opening Ceremony e Rebecca Minkoff foram os representantes do mundo da moda. As duas criações têm elementos místicos desenhados, cheios de aplicações em 3D. Duas confeiteiras também foram chamadas para a ação: Alana Jones-Mann e Amirah Kassem, que transformaram os tênis de uma forma divertida: uma usou cobertura para criar uma estampa e a outra transformou o modelo com uma plataforma de bolo. A artista plástica Jen Mussari não poupou nos bordados e franjas em sua versão do slip on, um clássico da Vans.

O concurso têm como objetivo incentivar a arte nas escolas. Alunos de diversas instituições são convidados a criar um desenho em cima do rascunho de um tênis. Depois de uma escolha de juri e uma votação popular, a escola responsável pelo artista vencedor recebe 75000 dólares para investir em programa de artes. Confira algumas das criações abaixo:

Os designers da Opening Ceremony desenharam olhos e escolheram cores fortes para sua criação Foto:

O modelo de Rebecca Minkoff é repleto de aplicações Foto: Divulgação/ Vans

Alana Jones-Mann confeitou o seu tênis, assim como faz com bolos Foto: Divulgação/ Vans