Excelência britânica: Vivienne Westwood anuncia colaboração com a Burberry

Andreas Kronthaler, marido dea estilista, Vivienne Westwood e Riccardo Tisci Foto: Brett Lloyd/ Burberry/ Divulgação

O que acontece quando dois símbolos da moda britânica, uma das mais antigas grifes do mundo e uma estilista conhecida como mãe do movimento punk, se unem? Isso nós veremos em dezembro. A Burberry anunciou nesta sexta, 6, uma colaboração com Vivienne Westwood. A estilista irá trabalhar com o recém-chegado designer da marca, o italiano Riccardo Tisci, para uma coleção que recria peças de herança britânica. A linha chega às lojas em dezembro e os lucros serão doados para instituição Cool Earth, que luta contra o aquecimento global.

"Vivienne Westwood foi uma das primeiras designers que me fez sonhar em me tornar um estilista. Quando comecei na Burberry, sabia que seria uma oportunidade perfeita para fazer algo com ela", diz Tisci em comunicado. "Ela é uma rebelde, uma punk e incomparável em sua representação única do estilo britânico, que inspira muitos de nós. Estou muito orgulhoso do que vamos criar juntos."