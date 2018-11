Evento voltado para o empreendedorismo feminino ocorre em São Paulo

Manuela Bordasch e Catharina Dieterich são as sócias do Steal The Look Foto: Divulgação

Em 2012, as amigas Manuela Bordasch e Catharina Dieterich investiram R$ 30 para fundar o Steal The Look, que hoje é uma das maiores plataformas de moda no Brasil. Em 2017, elas lançaram o Steal The Look Shop, um e-commerce que permite compra imediata das peças apresentadas no site.

Agora, a dupla visa ajudar outras mulheres com o PUSH, evento de empreendedorismo feminino focado em troca de experiências, inspiração e ajudar a transformar planos em negócio.

“A ideia do PUSH é empoderar mulheres a tirarem suas ideias do papel, realizarem seus sonhos e crescerem ainda mais em suas carreiras”, conta Manuela. “Vamos reunir empreendedoras (e futuras), além de grandes profissionais do mercado para discutir sobre como transformar boas ideias em negócios. Sentimos que hoje existe um gap de mercado para esse tipo de evento e temos certeza que depois de um dia de boas conversas, muitas mulheres sairão decididas com o caminho que querem seguir”, finaliza Catharina Dieterich.

Entre os nomes estão a jornalista Mônica Salgado, que será a mediadora do evento, Rachel Maia (ex-CEO Pandora), Marcela Ceribelli, diretora-criativa da Obvious Agency e as influenciadoras Luiza Brasil e Magá Moura.

A primeira edição do PUSH está marcada para o dia 10 de novembro e o ingresso, que está à venda no site, custa entre R$ 1.190 e 1.590 reais (dependendo da data da compra).