Evento reúne figurinos de Elis Regina e fotos de Bob Wolfenson

Fashion Meeting contará com a participação de estilistas, jornalistas e fotógrafos renomados Foto: Elo Ateliê Fotográfico

Entre os dias 12 e 14 de abril, acontece a sétima edição do Fashion Meeting, evento que oferece oficinas, painéis e palestras com nomes influentes da moda, além de desfiles e exposições em homenagem a grandes artistas, com o intuito de fomentar discussões e democratizar o acesso à informação sobre os mais variados campos da moda, como sustentabilidade, comunicação e negócios.

Uma das novidades deste ano é o endereço - o projeto passa a ser realizado no Museu da Imagem e do Som (Mis-SP) - e a inclusão de uma programação gratuita. Entre os destaques, uma exposição dos figurinos de Elis Regina, uma retrospectiva de Ronaldo Fraga, exposição com imagens do fotógrafo Bob Wolfenson, e mesas com profissionais, como Bob, a jornalista Camila Yahn, a apresentadora Isabella Fiorentino e a estilista Lilly Sarti. Uma programação de desfiles, exibição de filmes e oficinas abertas ao público também estão no pacote do Fashion Meeting 2018.

Inscrições

As inscrições para a 7ª edição do Fashion Meeting podem ser realizadas no site fashionmeeting.com.br. A entrada para a programação do auditório principal, onde acontecerão os painéis, tem o valor de R$ 400, com acesso aos três dias de evento. As inscrições para palestras, oficinas e desfiles gratuitos também podem ser feitas no site.

FASHION MEETING 7

Onde: Museu da Imagem e do Som (Mis-SP)

Endereço: Av. Europa, 158 - Jardim Europa, São Paulo

Data: 12 de abril, das 16h às 20h, e 13 a 14 de abril, das 10h às 20h.

Inscrições: fashionmeeting.com.br