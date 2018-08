Evento reúne blogueiras para ensinar como ganhar dinheiro com a internet

Camila Coutinho é uma das blogueiras de moda mais importantes do país Foto: Jorge Bispo/Divulgação

Pode até parecer que as blogueiras tem uma vida cheia de glamour, viagens pelo mundo e muitos mimos. Mas, para alcançar sucesso na carreira, elas têm que trabalhar (e muito), como conta Camila Coutinho, do Garotas Estúpidas, em seu livro.

Para ajudar as pessoas que desejam trabalhar com a internet, a revista Glamour Brasil e a plataforma LIKEtoKNOW.it organizaram um dia de palestras com alguns das mais bem sucedidas blogueiras de moda para discutir assuntos atuais como o futuro dos blogs, como construir uma carreira sólida na internet, os mistérios do feed perfeito no Instagram e como ganhar dinheiro na internet.

Entre os presentes estão Camila Coutinho, Carla Lemos, do Modices, Thereza Chammas, do Fashionismo, Maraísa Fidelis, do BlzInterior, e Sarah Bertness, editora global do LIKEtoKNOW.it.

As palestras ocorrem nesta sexta, 21, no Teatro Faap, e a inscrição custa R$ 520,00 inteira e R$260,00 meia entrada.