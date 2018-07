Beauty Week oferece serviços em salões renomados a partir de R$60

O salão Marcos Proença, queridinho da blogueira Helena Bordon, é um dos participantes da Beauty Week Foto: Reprodução/Instagram

Uma boa oportunidade para os amantes de salões de beleza - e descontos - é a 7ª edição da Beauty Week, corre entre os dias 14 e 27 de agosto em São Paulo, Curitiba, Recife e Campinas. O evento que oferece pacotes com preços fixos que vão de R$60 a R$250 em salões de beleza renomados como Marcos Proença, Laces, MG Hair, que atendem clientes como Sabrina Sato, Flávia Alessandra e Helena Bordon.

Um tratamento capilar de luxo mais escova no salão C. Kamura, do cabelereiro Celso Kamura, responsável pelos fios de Grazi Massafera, Angélica e Patricia Poeta, sai por R$160. Já o combro design de sobrancelha, henna e aplicação de extensão de cílios no Jaques Janine de Recife custa R$220.

Todos os preços dos pacotes e salões participantes estão disponíveis no Instagram do evento.

