Evento em Camboriú (SC) promove debates sobre o mercado fashion

O público de uma das edições anteriores do evento O Negócio da Moda Foto: Foto Divulgação

Um dos mais importantes pólos têxteis do Brasil, Santa Catarina recebe entre 18 e 20 de setembro a quarta edição do evento O Negócio da Moda. Será na cidade de Camboriú e vai focar em diferentes aspectos da indústria a cada dia.

Na terça, 18, o fio condutor são os negócios, tratando de varejo, sucessão familiar, construção de marca e de direito na moda. Na quarta, 19, design e comportamento dão o tom, com apresentações de gente, como os stylists Juliano Pessoa e Zuel Ferreira falando sobre conexão entre marcas e celebridades, as empreendedoras Débora e Barbara Alcântara, do Tudo Orna, e o estilista e consultor Walter Rodrigues. No último dia, os assuntos serão marketing, mercado e apostas, com participações de Ana Isabel Carvalho Pinto (Shop2Gether), Rony Meisler (Reserva) e Andre Carvalhal (Ahlma), entre outros.

“É como se estivéssemos fazendo três eventos, porque o público dos três dias é distinto. Mas, claro, os temas são complementares e o ‘todo’ é de fato muito enriquecedor para quem quer atualizar-se sobre o mercado”, aposta Ivan Jasper, organizador do evento.

A agenda completa d’O Negócio da Moda, assim como a venda de ingressos e pacotes para o evento está disponível em ondm.com.br.

O NEGÓCIO DA MODA

QUANDO: de 18 a 20 de setembro, das 13h30 às 20h30

ONDE: Centro de Eventos Maria’s – av. Rio Mamoré, 1.083, Camboriú (SC)

QUANTO: De R$ 193 (preço para estudantes para um dia de evento) a R$ 617 (ingresso para os três dias, adquirido até 10 de setembro)

+ INFORMAÇÕES: ondm.com.br