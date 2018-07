Evento discute mudanças no comportamento e no mercado masculino

Em sua quarta edição, o evento Homem Brasileiro discute mudanças no comportamento e no mercado masculino sob a ótica de experts em moda, gênero, arquitetura e cuidados Foto: Divulgação Homem Brasileiro

Os homens numa sociedade de mulheres empoderadas, influencers e youtubers, paternidade e masculinidade são temas de alguns dos painéis da quarta edição do Homem Brasileiro, que acontece de 8 a 10 de agosto no teatro da Unibes Cultural, em São Paulo.

Criado pelo designer e professor Mario Queiroz, o evento busca explorar e desvendar as mudanças no comportamento e no mercado masculinos, abordando aspectos tão diversos quanto tecnologia, família, moda, arquitetura, turismo, saúde e cuidados.

Entre os destaques da programação de 2018 está uma mesa sobre construções de família e masculinidade nos dias de hoje, com experts em questões de gênero, como Gary Barker, presidente da Promundo, e o psicólogo Benedito Medrado da UFPE, além de um painel capitaneado por mulheres cujo tema será o homem brasileiro e as transformações para uma sociedade igualitária.

Tendências de moda masculina, estilo e consumo, tatuagens, piercings e óculos, donos de casa e beleza estão entre outros temas discutidos por especialistas nas áreas. As inscrições para o evento são gratuitas e acontecem no site homembrasileiro.com.br, onde você também confere a programação completa e detalhada de cada dia.

Confira a programação de painéis e participantes a seguir.

QUARTA (08.08)

18h - “Por que falar de masculinidades?”, com Mario Queiroz

18h30 - “Família, paternidade e masculinidades”, com Gary Barker, Julio Cezar de Oliveira Braga e Gisela Castro

19h30 - “Quem é o homem brasileiro?”. com Renato Meirelles

20h30 - “Futuro do homem brasileiro”, com Andrea Bisker, Fabio Mariano Borges e Nelson Pinheiro Gomes

QUINTA (09.08)

17h - “Beleza do homem”, com Cacá Maluf, Cleber Bozzi, Dênis Pagani, Ike Levy e Renata Abelin

18h - “Donos de casa”, com Guilherme Amorozo, Guto Requena, Marcelo Alvarenga e Michel Safatle

19h - “Macrotendências 2019 para mercados masculinos”, com Nelson Pinheiro Gomes

20h - “Quais homens para uma sociedade de mulheres empoderadas?”, com Ana Raia, Maria Rita Alonso e Paula Martins

21h - “Consumidores LGBT e novos mercados”, com André Fischer e Anna Castanha

SEXTA (10.08)

15h - “Homens, tatoos, piercings e óculos”, com Caito Maia

16h - “Estilo e consumo masculino”, com Guto Cappio, Jarves Rockenbach, Lucio Pereira e Ricardo Hida

17h - “Quais imagens de homens que vendem?”, com Iza Dezon, Sergio Mattos e Tulio Custódio

18h - “Moda de homens”, com André do Val, Cesar Fassina, Mario Queiroz e Pedro Diniz

19h - “Influencers, youtubers: que homens são esses?”, com Edson Castro, Leandro Bravo e Mônica Barbosa