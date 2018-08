Evento de gala beneficente Amfar São Paulo acontece nesta sexta

A modelo Kate Moss, uma das apoiadoras do Amfar SP 2018, chega ao evento em 2017 Foto: Luciana Prezia/ESTADO

Com Neymar e Sabrina Sato como homenageados, a oitava edição do Amfar Gala São Paulo acontece na sexta-feira, 13, na casa do empresário Dinho Diniz, nos Jardins. Por ser um gala black-tie, é um dos eventos do ano na cidade, especialmente no que diz respeito aos looks dos convidados, uma mistura de gente da moda, das artes e empresários.

Em tempos de bonança, o Amfar SP recebeu Sharon Stone, Jennifer Hudson e Claire Danes, além de Cher, Grace Jones, Kylie Minogue e Debbie Harry, só para ficar na turma do cinema e da música.

Entre os apoiadores internacionais da vez, as modelos Kate Moss (presença em várias edições do evento) e Anna Cleveland, filha da lendária Pat Cleveland, os estilista Jean-Paul Gaultier e Francisco Costa, o cantor Ricky Martin, Pelé, a fotógrafa Ellen von Unwerth e Pauline Ducuret, filha da princesa Stéphanie de Mônaco.

Com ingressos a partir de US$ 2 mil (por uma cadeira numa das mesas) até US$ 100 mil (por uma mesa de 12 lugares), a edição 2018 terá um show tributo a David Bowie por Seu Jorge (que tem um álbum só de covers dele, Life Aquatic Studio Sessions, de 2005), jantar assinado pela banqueteira Maria Alice Solimeni, seguido de um leilão e festa.

Com foco em apoio a pesquisa da aids, prevenção do HIV e tratamento educacional, o Amfar já investiu mais de 517 milhões de dólares em programas, concedendo mais de 3.300 subsídios para equipes de pesquisa em todo mundo. Em sete edições brasileiras o Amfar Gala SP arrecadou mais de 11,5 milhões de dólares.