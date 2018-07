'Eu não vou tirar as minhas roupas por uma causa vazia', diz Adriana Lima

A brasileira Adriana Lima desfila para a Victoria’s Secret há 17 anos e, portanto, possui um contrato milionário com a marca. Foto: REUTERS/Aly Song

No último domingo, 10, Adriana Lima fez um desabafo em seu perfil no Instagram. A modelo, que se tornou a pessoa que mais desfilou na passarela da Victoria’s Secret e ficou famosa por sua sensualidade, escreveu sobre a pressão que padrões de beleza causam nas mulheres. “Algo mudou em mim quando uma amiga veio me contar o quão triste estava com o seu corpo”, conta na legenda da foto. “Isso me fez pensar que todo dia da minha vida eu acordo e penso: ‘Como eu estou? Vou ser aceita no trabalho?’. Nesse momento eu percebi que a maior parte das mulheres provavelmente acorda todas as manhãs e tenta se manter em um estereótipo que a sociedade/mídias sociais/moda impuseram…”.

“Isso não é fisicamente ou mentalmente saudável, então eu decidi que vou fazer uma mudança. Não vou mais tirar minhas roupas por uma causa vazia”, escreveu Adriana Lima. Esta declaração fez alguns fãs se perguntarem se ela continuaria desfilando para a Victoria’s Secret. Após a publicação, internautas repararam que a modelo deixou de seguir algumas Angels na rede social e também Ed Razek, diretor criativo do desfile, além do próprio perfil da marca.