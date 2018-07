'Eu não consigo entender dietas que cortam carboidrato’, diz Claudia Leitte

Em Salvador, Claudia Leitte falou sobre a preparação para o carnaval em evento da Eudora Foto: Manuela Scarpa/ Eudora/ Divulgação

Nesta época do ano, é comum ver notícias sobre dietas super restritivas ou até mesmo malucas que as musas do carnaval adotam para entrar na avenida ou subir no trio elétrico com o corpo perfeito. No entanto, a cantora Claudia Leitte, que comandará os blocos ‘Blow Out’ e ‘Largadinho’ em Salvador, não é adepta dos radicalismos pré-folia. “Eu não consigo entender muito essas dietas que tiram o carboidrato, pois para mim esse alimento é muito importante. Mas eu estou falando do carboidrato bom, não estou falando de lasanha, macarronada.. essas coisas fora de hora”, afirmou a cantora durante evento de lançamento de uma linha de maquiagem em parceria com a Eudora.

Claudia Leitte contou que sua alimentação inclui carboidratos complexos, como batata doce, inhame, mandioquinha e mandioca, no café da manhã e no almoço. “Se eu comer macarrão integral ou batata doce antes de cantar, eu vou até o outro dia”, disse a voz do hit ‘Taquitá’.

Durante o trajeto trio elétrico, a cantora costuma beber água de coco e comer banana com castanhas raladas ou mel. “A banana me tira a vontade de comer doce e me dá energia para fazer tudo o que eu faço no palco”, afirmou.

Entusiasta da alimentação saudável e de exercícios físicos, ela também revelou que não tem uma preparação específica que antecede a folia. “A minha preparação para o carnaval é a vida.”

Agora, aproveitando o período pré-folia, Claudia Leitte anuncia o lançamento de uma linha de beleza com edição limitada para o Carnaval, em parceria com a marca Eudora. O evento para apresentar as novidades ocorreu no Restaurante Amado, em Salvador, na última quinta-feira, 19.

* A repórter viajou para Salvador a convite da Eudora