Estudantes de moda criam coleção com embalagens do McDonald's

Foram usadas 2.800 caixas de batata-frita na confecção das peças Foto: Instagram.com/humbertovidalphoto

Nesta quinta, 20, um evento inusitado ocorreu na Miami Swim Week. Um desfile, batizado de McDCouture, apresentou só looks feitos com embalagens do McDonald's, criados por 20 estudantes de moda da Miami International University of Art and Design.

Na confecção de vestidos, chapéus e calças foram usados 7 mil papéis que enrolam sanduíches, 2.900 caixas de hambúrguer, 2.800 caixas de batata frita, 2.800 canudos, 852 copos, 225 recipientes do 'McLanche Feliz', 1.000 potes de molho e 250 sacolas de levar refeições para viagem.

O desfile foi uma iniciativa de uma loja do McDonald's do sul da Flórida, que ofereceu uma bolsa de estudos de 5 mil dólares ao criador do melhor look. O ganhador foi Pablo Machado Palomeque, que desenhou o 'McDCouture Angel', um conjunto de maiô vermelho com asas.

